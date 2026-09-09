'നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണ്, ഹേയ് റാം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല,' സെൻസർബോർഡന്റെ വിലക്ക്; ഒടുവിൽ ഇടപെട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുtext_fields
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെയും സെൻസർഷിപ്പിന്റെയും കൗതുകകരമായ ചില പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ തിഗ്മാൻഷു ധൂലിയ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 'ദി വയർ' സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ മാധ്യമ-സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ആദ്യകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലനായത്. സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണതകൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച ആ പഴയ അനുഭവം.
ഇതിഹാസ താരം ദിലീപ് കുമാർ അഭിനയിച്ച ക്ലാസിക് ചിത്രമായ 'ഗംഗാ ജമുന'യുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലായിരുന്നു ഈ അസാധാരണ സംഭവം നടന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ 'ഹേ റാം' എന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ട രംഗം ദിലീപ് കുമാറിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ താരം ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സെൻസർ ബോർഡ് ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഒരു മുസ്ലിം നടൻ ഈ വാക്കുകൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അവർ. അന്ന് കലയെയും മതത്തെയും വേറിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ചിലർ സെൻസർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു ഇത്.
ഈ വിവാദം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഒടുവിൽ വിഷയം അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. നെഹ്റു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും സെൻസർ ബോർഡിന്റെ ഇത്തരം വിലക്കുകൾ അനാവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ആ രംഗം ചിത്രത്തിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് സിനിമകളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ അന്നത്തെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ കാണിച്ച സൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ചും ധൂലിയ തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഓർത്തെടുത്തു.
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