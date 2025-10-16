എ.ഐ, റോബോട്ടിക്സ് ഗവേഷണം; ഭുവനേശ്വർ ഐ.ഐ.ടിയുമായി കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമി

എ.ഐ, റോബോട്ടിക്സ് ഗവേഷണം; ഭുവനേശ്വർ ഐ.ഐ.ടിയുമായി കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമിtext_fields
ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നൂതന ഗവേഷണം, പരിശീലനം, നവീകരണം എന്നിവയിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനായി ഭുവനേശ്വറിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സിമുലേറ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷനും (എസ്.ഡി.ഡി) കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
സെക്കന്തരാബാദിലെ എസ്.ഡി.ഡി കമാൻഡന്റ് ബ്രിഗേഡിയർ ജി.എസ്. ബേദിയും ഭുവനേശ്വർ ഐ.ഐ.ടിയിലെ ഡീൻ (സ്പോൺസേർഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസൾട്ടൻസി) പ്രഫസർ ദിനകർ പാസ്ലയും ചൊവ്വാഴ്ച ഓൺലൈനായാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. പ്രതിരോധ ശേഷികൾ, സിമുലേഷൻ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനം, നവീകരണാധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അക്കാദമിക്, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കരാർ പ്രകാരം, ഭുവനേശ്വർ ഐ.ഐ.ടി അതിന്റെ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് വഴി അക്കാദമിക്, ഗവേഷണ പിന്തുണ നൽകും. അതേസമയം എസ്.ഡി.ഡി പ്രതിരോധ സിമുലേഷനിലും ടെക്നോളജി പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലും പ്രായോഗിക എക്സ്പോഷർ നൽകുകയും സഹകരണ പദ്ധതികൾ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഹ്രസ്വകാല പരിശീലന, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഐ.ഐ.ടി വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ, സൗകര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, ഹാക്കത്തോണുകൾ, ആശയ വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയ സംയുക്ത നവീകരണ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ സഹകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ദേശീയ പ്രതിരോധത്തിനും സാങ്കേതിക സ്വാശ്രയത്വത്തിനുമുള്ള ഐ.ഐ.ടിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ ഈ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ദിനകർ പറഞ്ഞു.
പ്രതിരോധത്തിനും അക്കാദമിക മേഖലക്കും ഇടയിലുള്ള സമന്വയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സൈന്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തദ്ദേശീയ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കരാർ സഹായിക്കുമെന്ന് ബ്രിഗേഡിയർ ബേദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സാങ്കേതിക വികസനത്തിന്റെയും പ്രയോഗത്തിന്റെയും അതിർത്തി മേഖലകളിൽ സുസ്ഥിരമായ സഹകരണവും അറിവ് കൈമാറ്റവും സാധ്യമാക്കുന്ന കരാർ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register