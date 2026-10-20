നെതന്യാഹുവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ജെ.ഡി. വാൻസ്

നെതന്യാഹുവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ജെ.ഡി. വാൻസ്text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പുനഃതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പരസ്യ പിന്തുണ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച് യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്. പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന നെതന്യാഹുവിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് പുറത്തുവന്നത്.
പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മാർക്ക് ഹാൽപെറിനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വാൻസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വരാനിരിക്കുന്ന യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമാണ് തന്റെ ശ്രദ്ധയെന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ താനില്ലെന്നും വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
'ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല'; ശ്രദ്ധ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
നോർത്ത് കരോലിനയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി മൈക്കൽ വാട്ട്ലിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിലാണ് വാൻസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്:
"അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള പിന്തുണയാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റേത്. എന്നാൽ ഞാൻ അമേരിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് എന്റെ പൂർണ ശ്രദ്ധ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല."
— ജെ.ഡി. വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ ഹംഗേറിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ടർ ഓർബന് വേണ്ടി വാൻസ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ജാഗ്രത അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നേരത്തെയും വിമർശനം
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ എതിർത്ത ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിലെ ചില തീവ്ര നിലപാടുകാരെ ജൂൺ മാസത്തിൽ വാൻസ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ പ്രശസ്തമായ ജോ റോഗൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കവെ, യുദ്ധം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ചില ഇസ്രായേൽ ഘടകങ്ങൾ അമേരിക്കൻ പൊതുവികാരത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി വാൻസ് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു:
"യുദ്ധം അനന്തമായി തുടരുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കൃത്രിമമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ ഇസ്രായേൽ ഭരണസംവിധാനത്തിന് ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന കാര്യം യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ്."
— വാൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
യഹൂദ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാർക്കിടയിലും ഇസ്രായേൽ സഖ്യത്തിലും വലിയ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വാൻസിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. മുൻ ഫോക്സ് ന്യൂസ് അവതാരകൻ ടക്കർ കാൾസണുമായുള്ള വാൻസിന്റെ അടുത്ത സൗഹൃദവും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജൂത നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, വാൻസ് കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
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