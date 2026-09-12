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Madhyamam
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    ഇസ്രയേലിന് യു.എസ് ജനതയുടെ പിന്തുണ കുറയുന്നു; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഫലസ്തീൻ സർവെയിൽ മുന്നിൽ; റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരിലും അതൃപ്തി

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    Pro-Palestine protest rally in the United States with people waving Palestinian flags, reflecting changing American voter sentiment.
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    വാഷിങ്ടൺ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ നിലപാടിൽ വൻ അട്ടിമറി രേഖപ്പെടുത്തി ക്വിന്നിപിയാക് സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ ദേശീയ അഭിപ്രായ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇസ്രായേലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ അനുഭാവം ഫലസ്തീനികൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേലി പത്രമായ 'ഹാരെറ്റ്സ്' അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ സർവേ, അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള രോഷവും അകൽച്ചയും അതിവേഗം വർധിക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് നൽകുന്നത്.

    സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത യു.എസ് വോട്ടർമാരിൽ 38 ശതമാനം പേർ ഫലസ്തീനികളെയാണ് പിന്തുണച്ചത്. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ അനുകൂലിച്ചവരുടെ എണ്ണം 35 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ക്വിന്നിപിയാക് നടത്തിയ സർവേയിൽ 54 ശതമാനം പേരും ഇസ്രായേലിനൊപ്പവും കേവലം 24 ശതമാനം പേർ മാത്രവുമായിരുന്നു ഫലസ്തീനൊപ്പവും നിന്നിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഫലസ്തീൻ അനുകൂലികളുടെ എണ്ണം ഇസ്രായേലിനെ പിന്തള്ളി ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2002 മുതൽ ഈ വിഷയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രമുഖ ആഗോള ഏജൻസിയായ 'ഗാലപ്' ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ സർവേയിലും 41 ശതമാനം പേർ ഫലസ്തീനൊപ്പവും 36 ശതമാനം പേർ ഇസ്രായേലിനൊപ്പവുമാണ് നിന്നത്.

    ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് പുറമെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിലും വലിയ നിലപാട് മാറ്റം പ്രകടമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു. ചരിത്രപരമായി ഇസ്രായേലിന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണക്കാരായിരുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക വലതുപക്ഷ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഇസ്രായേലിന് അന്ധമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനെതിരെ അതൃപ്തി രൂക്ഷമാണ്. സ്വാധീനമുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക കമന്റേറ്റർമാരായ ടക്കർ കാൾസൺ, കാൻഡസ് ഓവൻസ് തുടങ്ങിയവർ അമേരിക്കയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഇസ്രായേൽ അനുകൂല വിദേശനയത്തെ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' (മാഗാ) അനുഭാവികളായ യുവ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ മനോഭാവം വളർന്നുവരുന്നതായി സർവേ വിലയിരുത്തുന്നു.

    ഇതിനുപുറമെ, അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഇസ്രായേലിന് നൽകിവരുന്ന പിന്തുണ അമിതമാണെന്ന് 48 ശതമാനം വോട്ടർമാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു (ഇതിൽ 57 ശതമാനം സ്വതന്ത്ര വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു). അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് കാമ്പെയ്‌നുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടും, ഗസ്സയിലെ തുടർച്ചയായ വംശഹത്യയും ക്രൂരതകളും യു.എസ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്വാധീനം പാടെ തകർത്തതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    യു.എസ് വിദേശനയത്തെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത ഇസ്രായേൽ അനുകൂല ലോബികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സർവേ ഫലങ്ങളെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, അമേരിക്കയിലെ ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ഫലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ഗസ്സയിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും യു.എസ് പൊതുബോധത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപൊക്കെ മുഖ്യധാരാ കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നിർമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ ഇസ്രായേൽ അനുകൂല ആഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പകരം, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാരെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    വരാനിരിക്കുന്ന യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളെ ഈ ജനവികാരം കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വെറും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഇസ്രായേലിന് നൽകുന്ന നിരുപാധിക സൈനിക-സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം പാഴാക്കലാണെന്ന വികാരം ഇരുപാർട്ടികളിലെയും സാധാരണ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഫലസ്തീനികളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം സാധ്യമല്ലെന്നും, ഇസ്രായേലിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വാഷിങ്ടൺ നൽകുന്ന അന്ധമായ പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യത്തിന് അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വീകാര്യതയേറും എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ അടിവരയിടുന്നത്.

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    News Summary - U.S. Support for Palestinians Continues to Eclipse Sympathy for Israelis: Poll
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