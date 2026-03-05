ഇറാനെതിരെയുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തിന് സെനറ്റിന്റെ പിന്തുണtext_fields
ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യു.എസ് സെനറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉഭയകക്ഷി പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു. 53-47 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാനിൽ സൈനിക നടപടി തുടരുന്നത് തടയാനായിരുന്നു പ്രമേയം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രസിഡന്റിനെ പിന്തുണച്ചതാണ് പ്രമേയം തള്ളപ്പെടാൻ കാരണം.
അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ II പ്രകാരം, പെട്ടെന്നുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനായി മാത്രമേ പ്രസിഡന്റിന് ആക്രമണം നടത്താൻ അധികാരമുള്ളൂ. എന്നാൽ, യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം കോൺഗ്രസിനാണ്. ട്രംപ് ഈ അധികാരം മറികടന്നു എന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഒരു തെളിവും ഹാജരാക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സെനറ്റർ ടിം കെയ്ൻ വാദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ആണവ പദ്ധതി ഇറാൻ പുനർനിർമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിക്കുന്നു. അമേരിക്കയെ ആക്രമിക്കാൻ ഇറാൻ ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ജെയിംസ് റിഷ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിനെ ഇറാൻ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും അത് തടയാനാണ് സൈനിക നീക്കം നടത്തിയതെന്നും ഭരണകൂടം വാദിക്കുന്നു.
ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും പാർട്ടി നിലപാടിന് അനുസരിച്ചാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ രണ്ട് സെനറ്റർമാർ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വോട്ട് ചെയ്തു. ജോൺ ഫെറ്റർമാൻ (ഡെമോക്രാറ്റ്) പ്രമേയത്തെ എതിർത്തു. റാൻഡ് പോൾ (റിപ്പബ്ലിക്കൻ) പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. സെനറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ചക്ക് ഷുമർ യുദ്ധത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചപ്പോൾ, മിതമായ നിലപാടുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ സൂസൻ കോളിൻസ് ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണച്ചു. സൈനികർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് അവർ വാദിച്ചു.
ഈ പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നിട്ടും അത് സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ്. പ്രധാനമായും, പ്രസിഡന്റിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ സൈനിക അധികാരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം കോൺഗ്രസിനാണെന്നിരിക്കെ, ജനപ്രതിനിധികളെ മറികടന്ന് പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരം അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന സ്ഥാപക നേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
രണ്ടാമതായി ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷമായതിനാൽ ഈ വോട്ടെടുപ്പിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. യുദ്ധത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും ആരൊക്കെയെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ വോട്ടെടുപ്പ് സഹായിക്കും. ഇത് വോട്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ നിലപാടുകൾ മനസിലാക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാനും അവസരം നൽകുന്നു. അമേരിക്കൻ ജനത പുതിയൊരു 'തീരായുദ്ധത്തിന്' താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, ഈ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ജനഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കുന്നവർ ശ്രമിച്ചത്.
യുദ്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരണകൂടം വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ നടപടികളെന്നാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട്. യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചത് യുദ്ധം നാല് ആഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ്. യുദ്ധം എട്ട് ആഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞത്. ഇത് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി സമയമാണ്.
