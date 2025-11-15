Begin typing your search above and press return to search.
    മാർഷൽ ദ്വീപിന്റെ എണ്ണ ടാങ്കർ കപ്പൽ ഇറാൻ പിടി​​ച്ചെടുത്തതായി അമേരിക്ക; ചെറിയ മൂന്ന് ബോട്ടുകൾ വളഞ്ഞിട്ടാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനം

    മാർഷൽ ദ്വീപിന്റെ എണ്ണ ടാങ്കർ കപ്പൽ ഇറാൻ പിടി​​ച്ചെടുത്തതായി അമേരിക്ക; ചെറിയ മൂന്ന് ബോട്ടുകൾ വളഞ്ഞിട്ടാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനം
    ദുബൈ: മാർഷൽ ദ്വീപിന്റെ കൊടിയുള്ള എണ്ണ ടാങ്കർ കപ്പൽ ഇറാൻ പിടി​​ച്ചെടുത്തതായി അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് ഇറാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ജൂണിൽ ഇസ്രായേലുമായി നടന്ന യുദ്ധത്തിനുശേഷം തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    അജ്മാനിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരി​ലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കപ്പൽ. ഇറാൻ അതിർത്തിയിൽ കപ്പലിനെ ഇറാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയായിരുന്നു എന്നാരോപിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പക്ഷേ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

    ‘തലാറ’ എന്നറിയ​പ്പെടുന്ന കപ്പൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ​ഹൊർമൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടലിടുക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യു​മ്പോൾ വളഞ്ഞിട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ യു.എസ് നേവിയുടെ ഡ്രോണുകൾ ഇവിടെ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് നിരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. ഇവ കപ്പൽ പിടി​ച്ചെടുക്കുന്നത് റെ​ക്കോഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

    കപ്പലിനെ ചെറിയ മൂന്ന് ബോട്ടുകൾ വളഞ്ഞിട്ടാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനം പറയുന്നു. ഇറാ​ന്റെ അധീനതയിലുള്ള കടലിലേക്ക് കപ്പൽ തിരിച്ചതിൽ ഇറാൻ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞു​കൊണ്ടുള്ള നീക്കമുള്ളതായി ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററിയുടെ യുനൈറഡ് കിങ്ഡം മാരിറി​​റ്റൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ കപ്പലി​ന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഗ്രീക്കുകാർ പ്രതിരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല.

    2022ൽ ​രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ടാങ്കറുകൾ ഇറാൻ പിടിച്ചടക്കിയതാണ് ഇവിടത്തെ മ​റ്റൊരു പ്രധാന കപ്പൽപിടിത്തം. 2019 ലും 2021ലും ഇറാൻ കപ്പലുകൾക്കുനേരെ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെയും അമേരിക്ക അപലപിച്ചു.

