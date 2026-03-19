    Posted On
    date_range 19 March 2026 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 10:39 PM IST

    ‘ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​ൽ: ട്രം​പി​നെ ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല’

    മു​ൻ യു.​എ​സ് തീ​വ്ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി ത​ല​വ​​ന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
    ജോ ​കെ​ന്റ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ജി​വെ​ച്ച യു.​എ​സ് കൗ​ണ്ട​ർ ടെ​റ​റി​സം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ ​കെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കി ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദം കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ട്രം​പി​നെ നേ​രി​ട്ട് സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​റാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. യു​ദ്ധ​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ട്രം​പ് ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത് ഏ​താ​നും ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രം​പി​നോ​ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ട​ക്ക​ർ കാ​ൾ​സ​ന്റെ ഷോ​യി​ൽ ജോ ​കെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. ട്രം​പി​ന്റെ മാ​ഗാ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കെ​ന്റി​ന്റെ വി​രു​ദ്ധാ​ഭി​പ്രാ​യം ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തു​ത​ന്നെ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:IranDonald TrumpUS OfficialsUS Attack on Iran
