Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightചൈനക്ക് ചാരപ്പണി;...
    World
    Posted On
    date_range 12 May 2026 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 11:22 PM IST

    ചൈനക്ക് ചാരപ്പണി; യു.എസ് മേയർ രാജിവെച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചൈനക്ക് ചാരപ്പണി; യു.എസ് മേയർ രാജിവെച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഐ​ലീ​ൻ വാ​ങ്

    ലോസ് ആഞ്ജലസ്: വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ സതേൺ കാലിഫോർണിയയിലെ അർക്കാഡിയ നഗര മേയർ ഐലീൻ വാങ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിനുവേണ്ടി യു.എസിൽ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന കുറ്റം ഇവർ സമ്മതിച്ചു.

    കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ പത്തുവർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.2022 നവംബറിലാണ് ഐലീൻ വാങ് അർക്കാഡിയ സിറ്റി കൗൺസിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:resignationallegationsforeign agentUS mayorChinese Spy
    News Summary - US mayor resigns over spying for China
    Similar News
    Next Story
    X