ഇറാൻ വളർന്നുവരുന്ന ബഹിരാകാശ ശക്തി; യു.എസ് സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

ഇറാൻ വളർന്നുവരുന്ന ബഹിരാകാശ ശക്തി; യു.എസ് സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയുയർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി ഇറാൻ വളർന്നുവരികയാണെന്ന് പെന്റഗണിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. ഇറാന്റെ ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുനേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടും സൈനിക, സിവിലിയൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇറാൻ മുന്നേറുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിലയിരുത്തൽ. അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഡിഫൻസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി (ഡി.ഐ.എ) തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
'ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി' സൈനിക നീക്കത്തിനിടെ അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിനായി കരയിൽനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ജാമിങ് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇറാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജി.പി.എസ് സിഗ്നലുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കായി അമേരിക്ക ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ആശയവിനിമയ, നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം.
സൈനിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കുക, സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുക, അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും അഭിമാനവും ഉയർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഇറാൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് തെഹ്റാന്റെ ശ്രമം.
അമേരിക്കൻ എന്റർപ്രൈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ബഹിരാകാശ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇറാന് നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഏകദേശം 12 ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ കൈവശം ഇതിന്റെ ആയിരത്തിലധികം മടങ്ങ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത്. എണ്ണത്തിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ശേഷി നിർണയിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാനും കഴിയുന്നതും നിർണായകമാണ്.
ഇതിനുപുറമെ, ഇറാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ശേഷിയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചൈനയും റഷ്യയും ഉപഗ്രഹസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സഹായം ഇറാന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യതയും നിരീക്ഷണശേഷിയും നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ അമേരിക്ക സമ്പൂർണ ആധിപത്യം നേടിയെന്ന അവകാശവാദത്തെയും ചില അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറാന് അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനശേഷി കുറക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറാനുമേൽ അമേരിക്കക്ക് സമ്പൂർണ ആധിപത്യമുണ്ടെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ബഹിരാകാശ-വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇലക്ട്രോണിക് ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ദിശാനിർണയ, നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ ജി.പി.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിഗ്നലുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലും സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇറാന്റെ ഈ നീക്കങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക ശക്തികളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് കൂടുതൽ നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.