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    യു.എൻ പൊതുസഭയിലേക്ക് ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് വിസ അനുവദിച്ച് അമേരിക്ക; ആഡംബര ഷോപ്പിങ്ങിനും യാത്രകൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണം

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    യു.എൻ പൊതുസഭയിലേക്ക് ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് വിസ അനുവദിച്ച് അമേരിക്ക; ആഡംബര ഷോപ്പിങ്ങിനും യാത്രകൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണം
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    വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കടുത്ത സംഘർഷങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ, അടുത്ത ആഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് യു.എസ് വിസ അനുവദിച്ചു. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയൻ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്കുമാണ് ഉന്നതതല സമ്മേളനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ആതിഥേയ രാജ്യമെന്ന നിലയിലുള്ള യു.എൻ ബാധ്യതകൾ പൂർണമായും മാനിച്ചാണ് ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിനിധികൾക്ക് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും, വളരെ ചെറിയൊരു സംഘത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനുള്ള അനുമതി. നിലവിലുള്ള നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇവർക്ക് കർശനമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നിരോധനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നിബന്ധനകൾ ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും യു.എസ് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനികവും നയതന്ത്രപരവുമായ പ്രതിസന്ധികൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ 81-ാമത് യു.എൻ പൊതുസഭ ചേരുന്നത്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും സമുദ്രവഴിയുള്ള ഊർജ വിതരണത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണ വില വർധനവിനും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഇറാനിയൻ നേതൃത്വം യു.എസിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.

    അതേസമയം, ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി (പി.എ) പ്രസിഡന്റ് മഹമൂദ് അബ്ബാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫലസ്തീൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യു.എസ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു. സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നടപടികളും പരിഷ്കാരങ്ങളിലെ വീഴ്ചകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പി.എ, പി.എൽ.ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ വിസ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യു.എസിന്റെ ഈ നടപടി സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഫലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അശാന്തി, ആഗോളതലത്തിലുള്ള നാണ്യപ്പെരുപ്പം തുടങ്ങിയ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളുടെ നിഴലിലാണ് ഈ വർഷത്തെ യു.എൻ പൊതുസഭ സമ്മേളിക്കുന്നത്.

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    News Summary - US approves visas for top Iranian leaders to attend UN General Assembly
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