Madhyamam
    World
    28 Sept 2025 12:18 AM IST
    28 Sept 2025 12:19 AM IST

    ഇ​റാ​നു​മേ​ൽ വീ​ണ്ടും യു.​എ​ൻ ഉപരോധം; നടപടി ആ​ണ​വാ​യു​ധം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​ഞ്ഞ് 2015ൽ ​ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി​

    UN imposes sanctions on Iran
    യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​സ്ഊ​ദ് പെ​സശ്കിയാ​നെ ഹ​സ്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റെ​സ്

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇ​റാ​നു​മേ​ൽ വീ​ണ്ടും യു.​എ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധം. ആ​ണ​വാ​യു​ധം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​ഞ്ഞ് 2015ൽ ​ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​ർ ഇ​റാ​ൻ ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​പ​രോ​ധം വീ​ണ്ടും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ആ​റു മാ​സം ഇ​ള​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് റ​ഷ്യ​യും ​ചൈ​ന​യും ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ഉ​പ​രോ​ധം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യി.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ വീ​ണ്ടും ഉ​പ​രോ​ധ​ക്കു​രു​ക്കി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രെ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച ഇ​റാ​ൻ, തീ​രു​മാ​നം​മൂ​ല​മു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​റാ​ൻ ആ​ണ​വാ​യു​ധം നി​ർ​മി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ണ​വ നി​ർ​വ്യാ​പ​ന ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​സ്ഊ​ദ് പെ​സശ്കിയാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ ഇ​റാ​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ഒ​മ്പ​തു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ നാ​ലു​പേ​ർ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു. ര​ണ്ടു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്നു. ന​യ​ത​ന്ത്ര വ​ഴി​ക​ൾ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പാ​ശ്ചാ​ത്യ ശ​ക്തി​ക​ളെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ആ​രോ​പി​ച്ചു. 2015ൽ ​മൂ​ന്നു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി സ്ഥി​രാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​റാ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​പ്പു​​വെ​ച്ച ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഇ​റാ​നി​ൽ ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ക​ണം യു​റേ​നി​യം സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​റാ​ൻ ആ​ണ​വാ​യു​ധ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 2018ൽ ​യു.​എ​സ് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. 2020ലും ​പി​ന്നീ​ട് ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ഇ​റാ​നി​ലെ ആ​ണ​വ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രെ​യും താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് യു.​എ​സ് അ​ട​ക്കം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച ഇ​റാ​ൻ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​​ണ​വോ​ർ​ജ ഏ​ജ​ൻ​സി പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    യു.​എ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ വി​ല​ക്കും വ​രും. ന​ട​പ​ടി നീ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പാ​ശ്ചാ​ത്യ ശ​ക്തി​ക​ൾ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

