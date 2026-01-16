Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇ​റാ​ന്റെ...
    World
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 11:00 PM IST

    ഇ​റാ​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​ൻ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് യു.എൻ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും മു​ന്നി​ലു​ണ്ട് -ഇ​റാ​ന് യു.​എ​സി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ഇ​റാ​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​ൻ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് യു.എൻ
    cancel
    Listen to this Article

    യു.​എ​ൻ: സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഇ​റാ​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​ൻ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും മു​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് മേ​ഖ​ല​ക്കു​ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​മെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഒ​രു കാ​ര്യം ഞാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യാം.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. യു.​എ​ന്നി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​പോ​ലെ അ​വ​സാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​മ​ല്ല ട്രം​പി​ന്റെ രീ​തി’-​യു.​എ​ന്നി​ലെ യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മെ​ക്ക് വാ​ൾ​ട്സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഇ​റാ​നി​ലെ കൂ​ട്ട​​ക്കൊ​ല അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും മു​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യം മ​റ്റാ​രേ​ക്കാ​ളും ന​ന്നാ​യി ഇ​റാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന​റി​യാം’-​വാ​ൾ​ട്സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​സി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട വി​രു​ദ്ധ​രാ​യ ര​ണ്ട് ഇ​റാ​ൻ വി​മ​ത​രെ​യും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. യു.​എ​സി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​സീ​ഹ് അ​ലി​ന​ജാ​ദ്, അ​ഹ്മ​ദ് ബ​തേ​ബി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് യു.​എ​ന്നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:united nationsIran
    News Summary - UN holds emergency meeting to discuss Iran
    Similar News
    Next Story
    X