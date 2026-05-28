    World
    World
    Posted On
    date_range 28 May 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 9:37 AM IST

    ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ തൃപ്തരല്ല; ലെബനനിൽ സംഘർഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

    ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ തൃപ്തരല്ല; ലെബനനിൽ സംഘർഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
    വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ പുരോഗതിയിൽ അമേരിക്ക പൂർണ്ണ തൃപ്തരല്ലെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ചേർന്ന കാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ്, നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സൈനിക നടപടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അമേരിക്ക മടിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

    ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇറാൻ ആണവായുധം കൈവശപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും കർശനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായ കരാറുകൾക്ക് മാത്രമേ അമേരിക്ക അംഗീകാരം നൽകുകയുള്ളൂവെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അതേസമയം, ആണവ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ള റഷ്യ, ഇറാനിലെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ആവശ്യമെങ്കിൽ റഷ്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെമറിച്ച്, തങ്ങളുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മാത്രമേ ഏതൊരു കരാറിലും ഒപ്പുവെക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഇറാനിയൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    ഉപരോധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക, വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ മരവിപ്പിച്ച തങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുക, നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, മേഖലയിലുടനീളം വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന നിബന്ധനകൾ. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനുള്ള പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കണമെന്നും തെഹ്‌റാൻ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

    പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം പുകയുന്നതിനിടെ, തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെബനനിലെ 19 നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സബാഹ് റാനിക്കപ്പുറമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളും പീരങ്കി ഷെല്ലിങ്ങും തുടരുകയാണ്. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേൽ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ടാങ്കുകൾക്കും നേരെ ഹിസ്ബുള്ള ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ലോകത്തെ സുപ്രധാന എണ്ണ ഗതാഗത പാതയായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കടൽത്തീരത്തേക്ക് അധിനിവേശശ്രമവുമായി എത്തുന്നവരെ നേരിടാൻ തയാറാണെന്ന് ഇറാനിയൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പാകിസ്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര പോരാട്ടം തുടരുമ്പോൾ, സമാധാനപരമായ ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമോ അതോ മേഖലയിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ കരിനിഴൽ വീഴുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.

    TAGS:Nuclear DealForeign PolicyStrait of HormuzDonald TrumpUS Attack on Iran
    News Summary - Trump says US not satisfied with Iran talks amid rising Lebanon violence
