    Posted On
    date_range 18 April 2026 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 3:00 PM IST

    ‘ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു’; ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നതിൽ ഷി ജിൻപിങ് വളരെ സന്തോഷവാനാണെന്ന് ട്രംപ്

    ഷി ജിൻപിങ്, ട്രംപ്

    വാഷിങ്ൺ: ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് അങ്ങേയറ്റം സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വൈകാതെ തന്നെ ചൈനയിൽ വെച്ച് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി താൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും, ഈ സന്ദർശനം ചരിത്രപരമായ പല നേട്ടങ്ങൾക്കും വഴിതുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതകളിലൊന്നാണ് ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക്. ഇറാനുമായുള്ള തർക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ ആഗോള വിപണിയെയും എണ്ണവിലയെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കടലിടുക്ക് ഗതാഗതത്തിനായി പൂർണ്ണമായും തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിവേഗം സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതിലേക്കോ നീങ്ങുകയാണ്. ഇതിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് വലിയ താല്പര്യവും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ വഴി അറിയിച്ചു.

    തന്റെ ചൈനീസ് സന്ദർശനം കേവലം ഒരു ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. ‘പ്രസിഡന്റ് ഷിയുമായുള്ള എന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച സവിശേഷമായ ഒന്നായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ അത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടംപിടിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു’ ട്രംപ് കുറിച്ചു. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിലും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളിലും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇറാൻ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരേ നിലപാടിലേക്ക് വരുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

    ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ വീണ്ടും തുറന്നുകൊടുത്തെങ്കിലും ചില കർശന നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെയും ഷി ജിൻപിങ്ങിന്റെയും ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഈ പാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ മേഖലയിലെ സമാധാനം ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

    വരാനിരിക്കുന്ന ട്രംപ്-ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യാപാര കരാറുകൾക്ക് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സമാധാനം, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ 'അടുപ്പം' പുതിയൊരു ആഗോള ക്രമത്തിന് തുടക്കമിടുമോ എന്നാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

    TAGS:Xi JinpingStrait of HormuzDonald TrumpUS Attack on Iran
    News Summary - Trump says China's Xi is 'very happy' about Strait of Hormuz reopening
    Similar News
    Next Story
    X