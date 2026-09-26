ഇറാന്റെ 7 ദിന സമാധാന പദ്ധതി നിരസിച്ച് ട്രംപ്: ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കും

ഇറാന്റെ 7 ദിന സമാധാന പദ്ധതി നിരസിച്ച് ട്രംപ്: ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുമായി ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഏഴ് ദിന പ്രത്യേക പദ്ധതി ട്രംപ് നിരസിച്ചു. നവംബർ മാസത്തിൽ യുഎസിൽ നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ ബോംബാക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഖത്തർ വഴി ഇറാൻ അമേരിക്കക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ പദ്ധതി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യു.എൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനായി ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയ ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ, കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ സമുദ്രപാത പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്കയിലാണ്. ഇറാൻ ബലപ്രയോഗമോ ഭീഷണികളോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമായി ഇറാൻ അതിന്റെ പരമാധികാര അവകാശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു കരാറിലെത്താനും ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനും യുഎസിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം തയ്യാറാണ്- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് ഈ നിർദ്ദേശം നിരസിച്ചതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവ ബോംബ് കൈവശം വെക്കരുതെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ട്രംപ്, ഇറാന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമോ എന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഹുർമുസ് വൃത്താകൃതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഭൂപടം "ട്രംപ് കടലിടുക്ക്" എന്ന് ലേബൽ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രവും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ്ജ ചാലകമായ ഹുർമുസ് വീണ്ടും തുറക്കുമെന്നും, യുഎസ് നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയും എണ്ണ ഉപരോധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ലെബനൻ ഉൾപ്പെടുന്ന വെടിനിർത്തൽ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ഇറാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇസ്രായേലും യു.എസും ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഇറാൻ ഇസ്രായേലിലേക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യു.എസ് താവളങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിക്കുകയും ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ 20 ശതമാനവും നടക്കുന്ന ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് അടക്കുകയുമായിരുന്നു.
പിന്നീട് ജൂൺ 17 ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും 14 ഇന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി നിർത്തലാക്കുന്നതിനും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ കരാറിൽ എത്താനും ധാരണയായെങ്കിലും ഇരു വിഭാഗവും കരാറിൽ നിന്ന് പിൻമാറുകയായിരുന്നു.
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