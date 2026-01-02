Begin typing your search above and press return to search.
    2 Jan 2026 11:11 PM IST
    2 Jan 2026 11:11 PM IST

    കൊമ്പുകോർത്ത് ട്രംപും ഇറാനും; പ്ര​ക്ഷോ​ഭത്തിൽ മ​ര​ണം ഏ​ഴാ​യി

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ/​തെ​ഹ്റാ​ൻ: ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റാ​നി​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പ​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും. ഇ​റാ​നി​ൽ ‘സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി’ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ യു.​എ​സ് ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് ത​ന്റെ ട്രൂ​ത്ത് സോ​ഷ്യ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് റെ​ഡി​യാ​ണ്’ എ​ന്നും ട്രം​പ് കു​റി​ച്ചു. ഇ​തി​ന് ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ’ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​കെ സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​വു​ക​യും യു.​എ​സി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും’ -ഇ​റാ​ൻ സു​പ്രീം നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി ലാ​രി​ജാ​നി എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​ണ് ഇ​റാ​നി​ലെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും മു​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഇ​റാ​നി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ള​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഏ​ഴു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​താ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പ​ട​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. തെ​ഹ്റാ​ന് 300 കി.​മീ. തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ള്ള ലോ​റി​സ്താ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​സ്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഏ​റെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്.

