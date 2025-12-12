Begin typing your search above and press return to search.
    12 Dec 2025 10:28 PM IST
    12 Dec 2025 10:28 PM IST

    തായ്‍ലൻഡ് പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു; അ​ടു​ത്ത ​വ​ർ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്

    Prime Minister Anutin Charnvirakul
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​നു​തി​ൻ ച​ർ​ൺ​വി​ര​കു​ൽ

    ബാ​ങ്കോ​ക്: അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. കം​ബോ​ഡി​യ​യു​മാ​യി പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. രാ​ജാ​വ് മ​ഹാ വ​ജി​ര​ലോ​ങ്കോ​ണി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​നു​തി​ൻ ച​ർ​ൺ​വി​ര​കു​ലാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധി​സ​ഭ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്.

    ‘ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്നു’​വെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​നു​തി​ൻ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ട്ടി​രു​ന്നു. രാ​ജാ​വി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ 45 മു​ത​ൽ 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണം. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​നു​തി​​നി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​വ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​രും. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ കം​ബോ​ഡി​യ​യു​മാ​യി പോ​രാ​ട്ടം ക​ന​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് പു​തി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നീ​ക്കം.

    മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പാ​യ്തോം​ഗ്താ​ൻ ഷി​ന​വ​ത്രി അ​ഴി​മ​തി വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ അ​നു​തി​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്. മൂ​ന്നു​മാ​സം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​നു​തി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി. അ​നു​തി​ൻ അ​ധി​കാ​രം നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​ത് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ പീ​പ്പി​ൾ​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ല് മാ​സ​ത്തി​ന​കം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​പാ​ധി.

