യുദ്ധം മുറുകുന്നു; ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ

യുദ്ധം മുറുകുന്നു; ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് ഇറാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: തെഹ്റാൻ, ഇസ്ഫഹാൻ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകി ഇസ്രായേലിൽ വീണ്ടും മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഒരിടവേളക്കു ശേഷം വീണ്ടും യുദ്ധം ശക്തായി. ലബനാനിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായായി ഞായറാഴ്ച ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ അതിരൂക്ഷമായ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇറാനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയത്. ഇതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും, ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ, ഇസ്രായേലിൽ വീണ്ടും മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതോടെ മേഖലയിൽ സംഘഷം രൂക്ഷമായി. ഇരു ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാവുമെന്നാണ് ആശങ്ക.
ഇറാനിലെ നഗരങ്ങളായ തെഹ്റാൻ, ഇസ്ഫഹാൻ, തബ്റീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ അതിരൂക്ഷമായ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാൻ മണ്ണിൽ ഇസ്രായേൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്ലാമിക് റവലൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ഏപ്രിലിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം ഇറാനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള തുറന്ന സംഘർഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഭീതി ഉയർത്തി.
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