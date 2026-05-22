സമാധാന ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നു: യുറേനിയം ശേഖരം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ; ഞങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
തെഹ്റാൻ: അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഇറാൻ-യു.എസ് സമാധാന മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കരാറിനുള്ള ഔപചാരിക ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗവും തങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൈമാറിയതായി ഇറാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇസ്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പാക്കിസ്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരക്കിട്ട മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലാണെന്നും കരാർ ഉടനുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചനയെന്നും ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽജസീറയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എന്നാൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് യുറേനിയം വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. "നമുക്ക് അത് ലഭിക്കും. നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അത് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നശിപ്പിക്കും, പക്ഷേ അവർക്ക് അത് അനുവദിക്കില്ല," ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്പുഷ്ടമായ യുറേനിയത്തിന്റെ ശേഖരം ഇറാനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഇസ്രായേലിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതൊരു സമാധാന കരാറിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എന്നാൽ ഇറാന്റെ യുറേനിയം വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കരുതെന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖാംനഈ നിർദ്ദേശിച്ചതായി രണ്ട് മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായും റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുറേനിയത്തിന്റെ ശേഖരം രാജ്യത്തുനിന്ന് മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന പരമോന്നത നേതാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോട് ഇറാൻ നേതൃത്വവും പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. യുറേനിയം വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കും ഇസ്രായേലിനും ഭാവിയിൽ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത്. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീരുമാനം. മാത്രമല്ല ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും അമേരിക്കൻ ജനതയെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുന്ന ഒരു കരാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂവെന്നുമായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ഒലിവിയ വെയിൽസിന്റെ പ്രതികരണം.
ഇറാനിൽ നിന്ന് സമ്പുഷ്ടമായ യുറേനിയം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെയും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ശേഷികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവരെയും ഭീകരവാദ സംഘടനകൾക്കുള്ള പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇറാൻ തങ്ങളുടെ യുറേനിയം ശേഖരം ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ "വളരെ കടുത്ത" നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനാൽ ഒരു കരാറിന് "ചില നല്ല സൂചനകൾ" ഉണ്ടെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. മേയ് എട്ടിന് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ട്രംപ് പല തവണ ഇറാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് ഇസ്രായേലും യു.എസും ഇറാനിൽ ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. ആക്രമണത്തിൽ പരമോന്നത നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഇറാൻ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യു.എസ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഇസ്രായേലിലേക്കും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാൻ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് കൂടി അടച്ചതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വില കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു.
