Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightസാന്തിയാഗ്വിറ്റോ...
    World
    Posted On
    date_range 25 April 2026 3:36 PM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 3:36 PM IST

    സാന്തിയാഗ്വിറ്റോ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം; ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ സഞ്ചാരികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്, നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ഗ്വാട്ടിമാല സിറ്റി: ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൊന്നായ സാന്തിയാഗ്വിറ്റോ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ചാരവും പാറക്കഷ്ണങ്ങളും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട നിമിഷങ്ങൾ. അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ചരിവുകളിലൂടെ ചാരവും ലാവയും കുതിച്ചെത്തിയതോടെ ഒരു കൂട്ടം സഞ്ചാരികൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ചിതറിയോടുകയായിരുന്നു.

    അത്യന്തം അപകടകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 'മരണപ്പാത' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചാരികൾ മലകയറുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ആകാശത്തേക്ക് പടരുന്ന ഭീമാകാരമായ ചാരമേഘങ്ങളും മലഞ്ചെരിവിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ട് ഭയന്നോടുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

    കാർലോസ് എൻറിക് പോറെസ് റോഡാസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ‘സാന്തിയാഗ്വിറ്റോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും സാഹസികത തേടി എത്തുന്നവർ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത്’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    സ്ഫോടനത്തിൽ ആർക്കും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. എന്നാൽ, കർശനമായ നിരോധനമുള്ള മേഖലയിലാണ് സഞ്ചാരികൾ എത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയായ കോൺറെഡ് (CONRED) പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം, അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ലാവ ഒഴുകുന്നതും വശങ്ങളിലൂടെ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതും തുടരുകയാണ്.

    അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 5 കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും താമസിക്കുന്നതും കാമ്പ് ചെയ്യുന്നതും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ സുരക്ഷിതമായി മലകയറാൻ സാധിക്കുന്ന മുപ്പതോളം നിഷ്ക്രിയ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ഇത്തരം അപകടമേഖലകളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.

    അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ കാലിയന്റേ (Caliente) ഡോമിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് പ്രവാഹങ്ങൾ (ചാരവും വാതകങ്ങളും ചേർന്ന അതിവേഗ പ്രവാഹം) ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാറ്ററുകളിൽ തീജ്വാലകൾ ദൃശ്യമാണെന്നും ഇത് അഗ്നിപർവ്വതം ഇപ്പോഴും സജീവമാണെന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GuatemalatouristsVolcano Eruption
    News Summary - Santiagoguito volcano eruption
    Similar News
    Next Story
    X