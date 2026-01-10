Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയുക്രെയ്നിൽ റഷ‍്യന്‍...
    World
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 6:54 AM IST

    യുക്രെയ്നിൽ റഷ‍്യന്‍ ആക്രമണം: മൂന്നുമരണം

    text_fields
    bookmark_border
    Russian attack in Ukraine: Three dead
    cancel
    camera_alt

    യുക്രെയ്നിലെ കിയവിൽ റഷ‍്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന താമസ സമുച്ചയം

    Listen to this Article

    കിയവ്: യുക്രെയ്ന്‍ തലസ്ഥാനമായ കിയവിൽ റഷ‍്യന്‍ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രി ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 16 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

    ആക്രമണത്തിൽ തലസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും തടസ്സപ്പെട്ടു.കിയവിലെ വിവിധ ജില്ലകൾ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നതായി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ഡിനിപ്രൊ ജില്ലയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് തീപിടിത്തമുണ്ടായി.

    പടിഞ്ഞാറന്‍ നഗരമായ ലിവിവിൽ നടന്ന ബാരിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. തലസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന അതിശൈത്യം റഷ‍്യ മുതലെടുത്ത് ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്നിയന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാദിമർ സെലന്‍സ്കി ആരോപിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deadRussia Ukraine War
    News Summary - Russian attack in Ukraine: Three dead
    Similar News
    Next Story
    X