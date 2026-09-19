ഇറാൻ ഉപരോധ നിരീക്ഷണം: യു.എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ യു.എസ് പ്രമേയം വീറ്റോ ചെയ്ത് റഷ്യയും ചൈനയും

ഇറാൻ ഉപരോധ നിരീക്ഷണം: യു.എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ യു.എസ് പ്രമേയം വീറ്റോ ചെയ്ത് റഷ്യയും ചൈനയുംtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ഇറാനെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് യു.എൻ വിദഗ്ധർക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയം റഷ്യയും ചൈനയും ചേർന്ന് വീറ്റോ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഇറാൻ ഉപരോധങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി യു.എൻ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിർണ്ണായക പ്രമേയമാണ് ഇതോടെ പരാജയപ്പെട്ടത്.
യു.എൻ വിദഗ്ധ പാനലിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുന്നതിനായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തയാറാക്കിയ പ്രമേയമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 11-2 വോട്ടുകൾക്ക് പ്രമേയം അനുകൂലമായിരുന്നെങ്കിലും, റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും വീറ്റോ കാരണം ഇത് പാസ്സായില്ല. അതേസമയം സോമാലിയയും പാകിസ്താനും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇറാനെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ യു.എസ് ഭരണകൂടം വ്യാപകമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത്.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ മരവിപ്പിക്കൽ, തെഹ്റാനുമായുള്ള ആയുധക്കച്ചവടങ്ങൾ പൂർണമായി തടയൽ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികളുടെ വികസനത്തിന് പിഴ ചുമത്തൽ തുടങ്ങിയ കടുത്ത സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. 2015-ലെ ആണവ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, യു.കെ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ 'സ്നാപ്ബാക്ക്' മെക്കാനിസം നടപ്പിലാക്കുകയും, കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 27-ന് ഉപരോധങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഉപരോധ സമിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും, ഇവയുടെ നടപ്പിലാക്കൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു യു.എൻ വിദഗ്ധ പാനലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇറാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ഇസ്രായേലും യു.എസും ചേർന്ന് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം യു.എൻ ആണവ ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഇറാന്റെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയത്തിന്റെ ശേഖരം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അനുവദനീയമായ പരിധികളും ലംഘിച്ച്, 90 ശതമാനം വരുന്ന ആയുധ-ഗ്രേഡ് നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താറായ 60 ശതമാനം വരെ ശുദ്ധീകരിച്ച 440.9 കിലോഗ്രാം യുറേനിയം ഇറാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യു.എൻ ആണവ നിരീക്ഷണ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം, യു.എസ് പ്രമേയം വീറ്റോ ചെയ്ത ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും നടപടിക്ക് ഇറാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ കൗൺസിലിനെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള യു.എസിന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും മറ്റൊരു കുതന്ത്രത്തെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തടഞ്ഞതെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇറാനും മറ്റ് പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ സഹകരണങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്നതിനാലാണ് റഷ്യയും ചൈനയും പ്രമേയം വീറ്റോ ചെയ്തതെന്ന് യു.എന്നിലെ യു.എസ് ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസഡർ ജെന്നിഫർ ലോസെറ്റ പ്രതികരിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളുടെ വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളെ അവർ ഭയക്കുന്നതെന്നും ജെന്നിഫർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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