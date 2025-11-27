Begin typing your search above and press return to search.
    ഇംറാൻഖാ​ന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി: വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് പി.ടി.ഐ

    ഇമ്രാൻ ഖാൻ

    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ംറാൻ​ഖാ​​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥി​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ തെ​ഹ്‍രീ​കെ ഇ​ൻ​സാ​ഫ് പാ​ർ​ട്ടി (പി.​ടി.​ഐ) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ അ​ദി​യാ​ല ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ംറാൻ​ഖാ​​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ​ക്ക് പ​ല​ത​വ​ണ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​വ​ർ ജ​യി​ലി​ന് പു​റ​ത്ത് കു​ത്തി​യി​രി​പ്പ് സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ംറാൻ​ഖാ​ൻ ജ​യി​ലി​ൽ മ​രി​ച്ച​താ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ംറൻ​ഖാ​ൻ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് എ​ന്ന ഹാ​ഷ്ടാ​ഗ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അതിനിടെ ഇംറാൻഖാൻ ജയിലിൽ മരിച്ചുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ അദിയാല ജയിൽ അധികൃതർ തള്ളി രംഗത്തെത്തി.

    അദ്ദേഹം പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ബുധനാഴ്ച ജയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    പൂർണ ആരോഗ്യവാനായ ഇംറാൻ ഖാന് എല്ലാവിധ വൈദ്യസഹായങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംറാൻ ഖാനെ കാണാനായി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ സഹോദരിമാർക്ക് ജയിൽ അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ സഹോദരിമാർ പ്രതിഷേധസമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മാസമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ അഭിഭാഷകർക്കോ ഇംറാനെ കാണാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

    2023 ആഗസ്റ്റിലാണ് മുൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയായും ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായിരുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാനെ ജയിലിലടച്ചത്. ഇമ്രാൻ ഖാനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റാവൽപിണ്ടിയിലെ അഡിയാല ജയിലിന് പുറത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പി.‌ടി.‌ഐ അനുയായികൾ തടിച്ചുകൂടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

    X