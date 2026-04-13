    date_range 13 April 2026 10:44 PM IST
    date_range 13 April 2026 10:44 PM IST

    ഹംഗറിയിൽ അട്ടിമറി ജയം നേടി പീറ്റർ മഗ്യാർ; ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തൻ വിക്ടർ ഓർബന് പരാജയം

    ഹംഗറിയിൽ അട്ടിമറി ജയം നേടി പീറ്റർ മഗ്യാർ; ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തൻ വിക്ടർ ഓർബന് പരാജയം
    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ദേശീയ പതാകയുമായി പീ​റ്റ​ർ മ​ഗ്യാ​ർ

    ബു​ഡാ​പെ​സ്റ്റ്: ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ ക​വ​ർ​ന്ന് ഹം​ഗ​റി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം. തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നും ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഉ​റ്റ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യു​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ക്ട​ർ ഓ​ർ​ബ​നെ ക​ട​പു​ഴ​ക്കി മ​ധ്യ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നും യു​വാ​വു​മാ​യ പീ​റ്റ​ർ മ​ഗ്യാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത തെ​ളി​യി​ച്ചു. കൂ​റ്റ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ഴ​യ വി​ശ്വ​സ്ത നേ​താ​വാ​യ ഓ​ർ​ബ​ന്റെ 16 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് പീ​റ്റ​ർ മ​ഗ്യാ​ർ അ​ന്ത്യം കു​റി​ച്ച​ത്.

    199 സീ​റ്റു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ, മ​ഗ്യാ​റി​ന്റെ മ​ധ്യ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ‘ടി​സ്സ’ പാ​ർ​ട്ടി 53.6 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടു​നേ​ടി 138 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം ​കൊ​യ്തു. ഓ​ർ​ബ​ന്റെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ‘ഫി​ഡെ​സി’​ന് 55 സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഓ​ർ​ബ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ഗ്യ​ർ. 1989ൽ ​സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നും റ​ഷ്യ​ൻ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ഹം​ഗ​റി​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഓ​ർ​ബ​നി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും പ്ര​ചോ​ദി​ത​നാ​വാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഓ​ർ​ബ​ന്റെ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ജൂ​ഡി​റ്റ് വ​ർ​ഗ​യെ ആ​ണ് മ​ഗ്യാ​ർ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​ത്.

    2024ലെ ​ഒ​രു സം​ഭ​വം ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​ക്കി. ശി​ശു​ഭ​വ​നി​ലെ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന കേ​സ് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​യാ​യ വ​ർ​ഗ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം നേ​ടി. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ പൊ​തു​ജ​ന​രോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​മാ​യി മ​ഗ്യാ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു. 2024 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം 2024ലെ ​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും 2026ലെ ​ഹം​ഗ​റി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മ​ധ്യ-​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ടി​സ്സ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി. ഈ ​പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും സീ​റ്റ് നേ​ടി.

    TAGS:hungaryelection resultRepublicansWashington DCelectionDonald Trump
    News Summary - Péter Magyar wins landslide victory in Hungary; Trump confidant Viktor Orbán loses
