ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും പി.ടി.ഐയും പ്രക്ഷോഭത്തിന്; ഇസ്ലാമാബാദിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പാക് സർക്കാർtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി സർക്കാർ. ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഒരു കാരണവശാലും തലസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് സ്തംഭനവും ഹർത്താലും ഉണ്ടായാൽ പ്രതിദിനം 400 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 12000 കോടി പാക് രൂപ) സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാർട്ടിയായ പാകിസ്താൻ തെഹ്രീകെ ഇൻസാഫ്(പി.ടി.ഐ) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക മാർച്ചുകളാണ് തലസ്ഥാനത്ത് സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിവരാവകാശ മന്ത്രി അതാവുല്ല തറാർ ആണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തെയും തലസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഭരണകൂടവും പൊലീസും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പൊതുജനങ്ങളുടെ റോഡുകളും സഞ്ചാരവും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈകോടതിയുടെ സമീപകാല വിധിയും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാർട്ടി സ്ഥാപകനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ 27ന് പി.ടി.ഐ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധവും ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാർച്ചും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.
അതേസമയം പെട്രോളിയം ലെവിക്കെതിരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രതിഷേധ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെഡറൽ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ചും തുടങ്ങി. പണിമുടക്കുകൾ, ധർണകൾ, ലോങ് മാർച്ചുകൾ, റോഡ് ഉപരോധങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം പാകിസ്താൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് പ്രതിദിനം ഏകദേശം 120 ബില്യൺ പാക് രൂപയുടെ (400 മില്യൺ ഡോളറിലധികം) നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഔറംഗസേബ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനും ധനമന്ത്രാലയവും തയാറാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയം, റീട്ടെയിൽ, ഗതാഗതം, മൊത്തവ്യാപാരം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സേവന മേഖലക്ക് മാത്രം പ്രതിദിനം 86 ബില്യൺ രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകും.
വ്യവസായ മേഖലക്ക് 25 ബില്യൺ രൂപയും കാർഷിക മേഖലക്ക് 9 ബില്യൺ രൂപയും നഷ്ടം വരും. ഇതിന് പുറമെ സർക്കാരിന് ഏകദേശം 17 ബില്യൺ രൂപയുടെ അധിക വരുമാന നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്ക്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക്, ബാബുൽ മന്ദബ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം ബിസിനസുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്ന ചരക്ക്, ഇൻഷുറൻസ് ചെലവുകളും വിതരണ ശൃംഖല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്ന സമയത്താണ് ഈ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ പാകിസ്താൻ 811 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഐടി കയറ്റുമതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻപ് സിവിൽ നിസ്സഹകരണ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഇന്റർനെറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ ഐ.ടി കയറ്റുമതിയെ 80% വരെ ബാധിച്ചിരുന്നതായും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഇസ്ലാമാബാദിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് കണ്ടെയ്നറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന പ്രവേശന, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളിലും മറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സ്ഥലങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാണ്. എമർജൻസി, ട്രോമ, ഐസിയു, ഓപ്പറേറ്റിങ് തിയേറ്റർ, ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പിംസ് അറിയിച്ചു.
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