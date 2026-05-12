ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം; ചൈനക്ക് മേൽ ഉപരോധവുമായി യു.എസ്

ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം; ചൈനക്ക് മേൽ ഉപരോധവുമായി യു.എസ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാന്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹോങ്കോങ്, യു.എ.ഇ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒമ്പത് കമ്പനികൾക്കും മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമാണ് യു.എസ് ട്രഷറി വകുപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിനായി അനധികൃതമായി എണ്ണ വിൽപ്പന നടത്താനും പണം കൈമാറാനും സഹായിച്ചു എന്നതാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. ആയുധ നിർമാണത്തിനും ഡ്രോൺ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കുമായി ഇറാൻ കണ്ടെത്തുന്ന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വാഷിങ്ടണിന്റെ ഈ നീക്കം.
ഈ നയതന്ത്ര നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നടത്താനിരിക്കുന്ന നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കുറക്കാനും ഇറാന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇറാൻ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആണവ പദ്ധതികൾക്കും പണം ലഭിക്കുന്നത് തടയാൻ ഉപരോധങ്ങൾ കർശനമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഐ.ആർ.ജി.സിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 15 മില്യൺ ഡോളർ വരെ പാരിതോഷികവും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെൽ കമ്പനികളെ മറയാക്കിയാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ എണ്ണ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന തുർക്കി ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ്' എന്ന കമ്പനിയെയും അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണങ്ങളും ഉപരോധങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ഇടപാടുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ശൃംഖലകളെ തടയുന്നതിലൂടെ ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷിയെയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെയും ദുർബലപ്പെടുത്താമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
