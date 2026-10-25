'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടരുത്': നെതന്യാഹു, പൊലീസ് മേധാവി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നാലെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ

'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടരുത്': നെതന്യാഹു, പൊലീസ് മേധാവി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നാലെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻtext_fields
തെൽ അവീവ്: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവും പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഡാനി ലെവിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും പാടില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് നോം സോൾബെർഗ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ചൊവ്വാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവും ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറും പൊലീസ് മേധാവിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച തടയണമെന്ന ഹർജി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തള്ളിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ സുതാര്യതയും നിയന്ത്രണവും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയോ ഭരണാധികാരികളുടെയോ കൈകളിലല്ല, മറിച്ച് സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതലയിലാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സോൾബെർഗ് വ്യക്തമാക്കി.
ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും പൊതു ക്രമസമാധാന പാലനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ മാത്രമാണ് യോഗത്തിൽ നടന്നതെന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ ഉറപ്പ് കണക്കിലെടുത്താണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കമ്മിഷൻ അനുമതി നൽകിയത്. വോട്ടെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഭീകരസംഘടനകൾ പദ്ധതിയിടുന്നതായി കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പതിവ് സുരക്ഷാ അവലോകനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൊലീസ് മേധാവിയെ കണ്ടതെന്നുമാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ വാദം.
എന്നാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആരോപിച്ചു. മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ 'യാഷർ' (Yashar) പാർട്ടിയും 'ബോക്രിം ബെയിസ്രായേൽ' എന്ന സംഘടനയും ഈ യോഗത്തിനെതിരെ അറ്റോർണി ജനറലിനെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. ഭരണകൂട വിഭവങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും, വോട്ടർമാരുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഇടയാക്കുമെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.
അതേസമയം, പൊലീസിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായ നടപടിയാണെന്ന് ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ ഓഫീസ് ന്യായീകരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷയിൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ അധികാരമില്ലെന്നും എല്ലാ കക്ഷികളും തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധി പാലിക്കണമെന്നും അറ്റോർണി ജനറലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും എടുത്തുപറഞ്ഞു.