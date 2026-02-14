Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇ​റാ​നി​ൽ ത​ട​വി​ൽ...
    World
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 11:12 PM IST

    ഇ​റാ​നി​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ന​ർ​ഗി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല മോ​ശ​മെ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​റാ​നി​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ന​ർ​ഗി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല മോ​ശ​മെ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വ്
    cancel

    പാ​രി​സ്: ഇ​റാ​നി​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ൽ ജേ​ത്രി ന​ർ​ഗി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ നി​ല മോ​ശ​മാ​യെ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വ് താ​ഗി റ​ഹ്മാ​നി.

    ര​ണ്ട് മാ​സം മു​മ്പ് അ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും താ​ഗി പാ​രി​സി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ അ​വ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​റാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ർ​ഗി​സി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി അ​വ​ർ​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച അ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranNarges Mohammadi
    News Summary - Narges Mohammadi's husband says her health is deteriorating
    Similar News
    Next Story
    X