Madhyamam
    World
    date_range 19 Aug 2025 9:10 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 9:10 AM IST

    മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്

    മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്
    ന​യ്പി​ഡാ​വ്: മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സൈ​നി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ദു​രി​തം നേ​രി​ടു​ന്ന മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും നേ​രി​ടു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് സൈ​നി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​രു​ന്നു.

    സാ​യു​ധ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ 21 ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​റ്റി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്, പീ​പ്ൾ​സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്സ് എ​ന്നി​വ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സൈ​ന്യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. 2021ൽ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ്‌ മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ സൈ​ന്യം അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്‌.

