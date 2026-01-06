Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇറാൻ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:01 PM IST

    ഇറാൻ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മരണം 35ലേ​റെ; പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ക്കു​ന്നത് 27 പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Iran protests
    cancel
    camera_alt

    ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ സുരക്ഷാസേനയും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഇ​റാ​നി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല ത​ക​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 35ലേ​റെ​യാ​യി. ആ​ഴ്ച​യി​ലേ​റെ​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ 1200ലേ​റെ പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​താ​യി യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ്സ് ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​​​ക്ഷോ​ഭ​ക​രെ തി​ര​ഞ്ഞ് സു​ര​ക്ഷ സേ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നു. 29 പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രും നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ണ്ട് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട് മ​രി​ച്ച​ത്.

    31 പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ 27ലും ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 250 പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ഇ​റാ​ൻ റ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ക​രാ​യ ബാ​സി​ജ് സേ​ന​യി​ലെ 45 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ലാം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ ഇ​റാ​ൻ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​ടി​ക്കു​ക, പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ക​ണ്ണീ​ർ വാ​ത​ക​വും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ വ്യ​ക്ത​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ക്‌​സി​ലെ പോ​സ്റ്റി​ൽ യു.​എ​സ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranWorld NewsIran protestsLatest News
    News Summary - More than 35 dead in Iran protests; protests are taking place in 27 provinces
    Similar News
    Next Story
    X