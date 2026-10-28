പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ട; പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ട; പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്text_fields
മോസ്കോ: അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച മോസ്കോയിൽ നടന്ന ഗ്യാസ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് ഫോറം ഉച്ചകോടിക്കിടെയായിരുന്നു ഇരുനേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച.
‘അമേരിക്കയെ ആശ്രയിക്കാതെ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു’ - പെസെഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും അതിനായി അമേരിക്കയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
ഇറാനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധം അനുദിനം വളരുകയാണെന്നും പെസെഷ്കിയാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കയുടെ നയങ്ങൾ വാഷിങ്ടണിന്റെ ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയ ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടുതൽ അടുക്കാനും ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനും നിലവിലെ സാഹചര്യം വഴിയൊരുക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ശാസ്ത്രം, വ്യവസായം, സംസ്കാരം, സുരക്ഷ, സൈനിക മേഖലകൾ എന്നിവയിലടക്കം സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാൻ ഇറാനും റഷ്യക്കും ഒരുപോലെ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് പെസെഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും സന്നദ്ധതയിൽ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം ഇറാൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ച ചെയ്തതായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ അനുകൂലമായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യു.എസ് ഉപരോധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ സൂചനയായാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ പ്രസ്താവനകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കിനും അമേരിക്കയെ ആശ്രയിക്കാത്ത സഹകരണത്തിനും ഇറാൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യവും പെസെഷ്കിയാന്റെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.