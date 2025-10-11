Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:34 AM IST

    ‘എന്നോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം മഷാദോ നൊബേൽ സ്വീകരിച്ചു’; ദശലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമെന്നും ട്രംപ്

    ‘എന്നോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം മഷാദോ നൊബേൽ സ്വീകരിച്ചു’; ദശലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമെന്നും ട്രംപ്
    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, മരിയ കൊരീന മഷാദോ

    ന്യൂയോർക്ക്: തന്നോടുള്ള ബഹുമാനാർഥമാണ് വെനസ്വേലൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊരീന മഷാദോ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. “നൊബേൽ നേടിയ ആൾ എന്നെ വിളിച്ച് ആദരവ് അറിയിച്ചു. ഞാൻ പുരസ്കാരം അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ കാര്യമാണത്. എനിക്കുതന്നെ പുരസ്കാരം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദശലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്” -ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

    സമാധാന നൊബേലിന് ഏറ്റവുമർഹൻ താനാണെന്ന് തുടർച്ചയായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മഷാദോക്ക് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ താൻ പുരസ്കാരം വെനസ്വേലൻ ജനതക്കും നിരന്തരം പിന്തുണക്കുന്ന പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നതായി അവർ എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ, നൊബേൽ കമ്മിറ്റി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനവുമായി വൈറ്റ് ഹൗസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

    ഗസ്സയിലെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ സമാധാന നൊബേലിന് താൻതന്നെയാണ് അർഹനാണെന്ന് ട്രംപ് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു. സിറ്റിങ് യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റായിരിക്കെ തിയോഡർ റൂസ്വെൽറ്റ് (1906), വുഡ്രോ വിൽസൺ (1919), ബറാക് ഒബാമ (2009) എന്നിവർക്ക് സമാധാന നൊബേൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിമ്മി കാർട്ടർ 2002ലും മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് അൽഗോർ 2007ലും പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി. ഒബാമയുടെ സ്ഥിരം വിമർശകനായ ട്രംപ്, ഒബാമക്ക് ഒന്നുംചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരുന്നതിനാണ് പുരസ്കാരം നൽകിയതെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.

    അധികാരത്തിലേറി ഏഴുമാസത്തിനകം ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍, കംബോഡിയ-തായ്‌ലാന്‍ഡ്, കൊസോവോ-സെര്‍ബിയ, കോംഗോ-റുവാണ്ട, ഇസ്രായേല്‍-ഇറാന്‍, ഈജിപ്ത്-ഇത്യോപ്യ, അര്‍മേനിയ-അസര്‍ബൈജാന്‍ തുടങ്ങിയ ഏഴ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍/ യുദ്ധങ്ങള്‍ താന്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം. അതിനാൽ സമാധാന നൊബേലിന് തന്റെയത്ര അര്‍ഹത മറ്റാര്‍ക്കുമില്ലെന്ന അവകാശവാദവും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നിരന്തരം ആവര്‍ത്തിച്ചു.

    താൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാണെന്ന് ട്രംപ് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം രാജ്യത്തുപോലും വൻതോതിൽ ജനപ്രീതി ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത. വിസ ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതും കുടിയേറ്റക്കാരെ കൂട്ടമായി നാടുകടത്തിയതും ട്രംപിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അപ്രീതി നേടിക്കൊടുത്തു. ആഭ്യന്തര പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ നാഷനൽ ഗാർഡിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ആഗോളതാപത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഒന്നിക്കുമ്പോൾ, പാരിസ് കാലാവസ്ഥ ഉടമ്പടിയിൽനിന്ന് യു.എസ് പിന്മാറുന്നതായി ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം തകിടംമറിയുംവിധം താരിഫ് പരിഷ്കരണങ്ങളും ട്രംപ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ എതിർപ്പുള്ള വലിയ വിഭാഗം അമേരിക്കയിൽ തന്നെയുണ്ട്.

    ട്രംപിനല്ല, പുരസ്കാരം മ​ഷാ​ദോ​ക്ക്

    ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ത​ന്നെ സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ലി​ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​ല​കു​റി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, പ​ല​രും അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നൊ​ബേ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ നൊ​ബേ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സ​മാ​ധാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​രി​യ കൊ​രീ​ന മ​ഷാ​ദോ​ക്ക്. രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​താ​ര്യ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും സ്മ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​രി​യ മ​ഷാ​ദോ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നൊ​ബേ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2002 മു​ത​ൽ ചാ​വെ​സ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​ർ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ട് മ​ഷാ​ദോ. ക​ടു​ത്ത സാ​​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​നം ചാ​വെ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ത​ല​വ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ഷ​ന​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ സു​താ​ര്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മൊ​ക്കെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും മ​ഷാ​ദോ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

