Madhyamam
    World
    date_range 26 Sept 2025 6:45 AM IST
    date_range 26 Sept 2025 6:45 AM IST

    സുമുദ് ഫ്ലോട്ടിലക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കി ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പെ​ഡ്രോ സ​ഞ്ചേ​സ്

    45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലു​ള്ള​ത്
    Global Sumud Flotilla
    റോം: ​ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​ക്ക് (ജി.​എ​സ്.​എ​ഫ്) സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ നാ​വി​ക സേ​നാ ക​പ്പ​ലു​ക​ള​യ​ച്ച് സ്പെ​യി​നും ഇ​റ്റ​ലി​യും. ഇ​റ്റ​ലി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​പ്പ​ലാ​ണ് അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​ക്ക് നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്രീ​സും സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ൽ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​റ്റ​ലി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ്പാ​നി​ഷ് യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ജി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്പാ​നി​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പെ​ഡ്രോ സ​ഞ്ചേ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പെ​ഡ്രോ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 51 ചെ​റു​ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ജി.​എ​സ്.​എ​ഫ്.

    ഇസ്രായേലിൽ ഹൂതി ഡ്രോൺ ആക്രമണം

    തെ​ൽ അ​വി​വ്: ഗ​സ്സ​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ക്കു​രു​തി തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നേ​രെ ഹൂ​തി ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ എ​യ്‌​ലാ​ത്തി​ന് നേ​രെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 22 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് സാ​ര​മു​ള്ള പ​രി​ക്കാ​ണെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം റി​സോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ന് നേ​രെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് അ​യ​ൺ ഡോം ​ഇ​ന്റ​ർ​സെ​പ്റ്റ​ർ മി​സൈ​ലു​ക​ൾ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടു​വെ​ങ്കി​ലും ഡ്രോ​ൺ ത​ട​യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി സൈ​ന്യം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ക്ര​മ​ണ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സൈ​റ​ണു​ക​ൾ മു​ഴ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. വീ​ഴ്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വ്യോ​മ​സേ​ന അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഗസ്സ: 83 പേരെ കൂടി കൊലപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ

    ഗ​സ്സ: വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ഇ​സ്രാ​േ​യ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 83 പേ​രെ കൂ​ടി വ​ധി​ച്ചു. 216 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​തോ​ടെ 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​നു ​േശ​ഷം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ 65,427ഉം ​പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ 167,376ഉം ​ആ​യി.

    ഹ​മാ​സു​മാ​യു​ള്ള വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് 18ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ത്രം 12,939 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 55,335 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ 2538 ആ​ണ്.

