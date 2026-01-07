Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇറാനിൽ ഇസ്രായേൽ ചാരന്...
    World
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 10:07 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 10:07 PM IST

    ഇറാനിൽ ഇസ്രായേൽ ചാരന് വധശിക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    Ali Ardestani
    cancel
    camera_alt

    അ​ലി അ​ർ​ദേ​സ്താ​നി

    Listen to this Article

    തെ​ഹ്റാ​ന്‍: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി​യാ​യ മൊ​സാ​ദി​ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തി​ന് കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​ളു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി ഇ​റാ​ൻ.

    പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി വാ​ങ്ങി നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ അ​ലി അ​ർ​ദേ​സ്താ​നി​യെ​യാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​ധി​ച്ച​ത്. മൊ​സാ​ദ് ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ദൃ​ശ‍്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഇ​യാ​ൾ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ​റാ​നി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഇ​ർ​ന റി​േ​പ്പാ​ർ​ട്ട്ചെ​യ്തു.

    അ​ർ​ദേ​സ്താ​നി​യെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മൊ​സാ​ദ് റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് 10 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​സ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ന്നും കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ചാ​ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് 2025 ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ 12 പേ​ര​യാ​ണ് ഇ​റാ​ന്‍ വ​ധി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranIsraelSpyExecution
    News Summary - Israeli spy executed in Iran
    Similar News
    Next Story
    X