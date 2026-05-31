    date_range 31 May 2026 12:42 PM IST
    date_range 31 May 2026 12:58 PM IST

    ലബനാനിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ, സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    ബെയ്‌റൂത്ത്: ഇസ്രയേൽ കരയാക്രമണം ശക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ അപലപിച്ച് ലബനാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാഫ് സലാം. 'ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്ന-ഭൂമി നയം' ആണ് യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 'പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും നശിപ്പിച്ചും, അവിടത്തെ നിവാസികളെ നാടുകടത്തിയും ഇസ്രായേൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന-ഭൂമി നയവും കൂട്ടായ ശിക്ഷയും പിന്തുടരുന്നു' - സലാം ആരോപിച്ചു.

    ഇത് ഇസ്രായേലിന് "സുരക്ഷയോ സ്ഥിരതയോ" കൊണ്ടുവരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം തെക്കൻ ലബനാനിൽ സൈനിക മുന്നേറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച തെക്കൻ ലെബനനിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ 21 വയസ്സുള്ള സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.

    ഇസ്രായേൽ പുതിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒരു ഡസനിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിപ്പിക്കൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.തെക്കൻ ലബനാനിൽ വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ സൈനിക വക്താവ് എല്ലാ വാവേയ പറഞ്ഞു. ആക്രമണം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. സൈനിക സന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കാലാൾപ്പടയും കവചിത സേനയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കരസേനയെ വിന്യസിച്ചതായും ഇസ്രായേൽ സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.

    തെക്കൻ ലെബനനിലെ ബ്യൂഫോർട്ട് റിഡ്ജിലും വാദി സലൂക്കി പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപക ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചു. ലിതാനി നദി മുറിച്ചുകടന്ന് നദിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം "നബാത്തിഹിന്റെ പരിസരത്ത്" പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും "ആവശ്യാനുസരണം ആക്രമണം വിപുലീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും" വാവേയ പറഞ്ഞു.

    "വലിയ കരസേനയുമായി നിരവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചു," വാവേയ പറഞ്ഞു, സൈന്യം "മുന്നോട്ടുള്ള പ്രതിരോധ രേഖ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആക്രമണ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    തന്റെ സൈന്യം ലെബനനിലേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറിയതായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 17 ന് വെടിനിർത്തൽ ഭാഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അത് നിരന്തരം ലംഘിക്കുകയാണ്.

    TAGS:IranHezbollahIsraeliLebanon
