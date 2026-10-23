ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: സർവേ ഫലം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം; നെതന്യാഹു പദവി ഒഴിയണമെന്ന് ജനം, ഭരണപ്രതിസന്ധിക്ക് സാധ്യത

ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: സർവേ ഫലം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം; നെതന്യാഹു പദവി ഒഴിയണമെന്ന് ജനം, ഭരണപ്രതിസന്ധിക്ക് സാധ്യതtext_fields
ജെറുസലേം: ഇസ്രായേലിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവും മുൻ സൈനിക മേധാവിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടും തമ്മിൽ ശക്തമായ മത്സരമെന്ന് പ്രവചനം. 'സ്മാൻ ഇസ്രായേൽ' പുറത്തുവിട്ട അവസാന വോട്ടെടുപ്പ് സർവേയിലാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ തുല്യരായി തുടരുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. 120 അംഗങ്ങളുള്ള ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ നെസറ്റിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ 61 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, നെതന്യാഹുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന മുന്നണിക്കും എതിർക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കും 51 സീറ്റുകൾ വീതം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന് സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ, 14 സീറ്റുകൾ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്ന അറബ് പാർട്ടികളും 4 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് കരുതുന്ന 'റിസർവിസ്റ്റ്' പാർട്ടിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായക ശക്തികളായി മാറും.
സീറ്റ് നില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാഷർ പാർട്ടി 23 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകും. നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടി 21 സീറ്റുകളുമായി തൊട്ടുപിന്നിലെത്തും. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പരസ്യ പിന്തുണ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ലികുഡ് പാർട്ടിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നാഫ്താലി ബെനറ്റിന്റെ 'ബിയാചാദ്' 11 സീറ്റുകളും അവിഗ്ദോർ ലീബർമാന്റെ 'യിസ്രായേൽ ബെയിതേനു' ഒൻപത് സീറ്റുകളും നേടും. ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന് ഒൻപത് സീറ്റുകളാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. തദ്ദേശീയ അൾട്രാ-ഓർത്തഡോക്സ് പാർട്ടികളായ ഷാസ്, യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂഡായിസം, ഇടതുപക്ഷ സഖ്യമായ 'ദി ഡെമോക്രാറ്റ്സ്', തീവ്രവലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'ഓട്സ്മ യെഹൂദ' എന്നിവയ്ക്ക് എട്ട് സീറ്റുകൾ വീതം ലഭിച്ചേക്കും.
ഒരു പക്ഷത്തിനും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ 2027 ആദ്യത്തോടെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരും. എന്നാൽ, പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നെതന്യാഹു പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ തുടരുന്നതിനോട് വോട്ടർമാരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും താല്പര്യമില്ല. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 60 ശതമാനത്തോളം പേരും നെതന്യാഹു പദവി ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജെറുസലേമിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമായ വെസ്റ്റേൺ വാൾ സന്ദർശിച്ച ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. അനുകൂലികൾ അദ്ദേഹത്തെ വിപ്ലവാത്മകമായി സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ, നെതന്യാഹു അനുകൂലികൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.