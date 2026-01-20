Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Jan 2026 7:05 AM IST
    20 Jan 2026 7:05 AM IST

    ഇറാന്റെ ദേശീയ ടെലിവിഷൻ ഹാക്ക് ചെയ്തു

    റി​സ പ​ഹ്‍ല​വി​യു​ടെ വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശം സ്ക്രീ​നി​ൽ
    ഇറാന്റെ ദേശീയ ടെലിവിഷൻ ഹാക്ക് ചെയ്തു
    ദു​ബൈ: ഇ​റാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ചാ​ന​ൽ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്തു. 1979ലെ ​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഷാ ​രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ലെ നി​ല​വി​ലെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി റി​സ പ​ഹ്‍ല​വി​​ക്ക് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചും സൈ​നി​ക​രോ​ട് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ട​രു​തെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​മു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ചാ​ന​ൽ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നു ശേ​ഷം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സൈ​നി​ക​ർ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള റി​സ പ​ഹ്‍ല​വി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സൈ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​​ക്കി​ന്റെ സൈ​ന്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ര​ണ​മെ​ന്നും റി​സ പ​ഹ്‍ല​വി സൈ​നി​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​ര​ത്തെ​യും ഇ​റാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ചാ​ന​ൽ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

