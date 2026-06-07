ട്രംപിന് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ; 'മുജ്തബ ഖാംനഇയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യമല്ല; ഉപരോധം നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് നീളും'text_fields
തെഹ്റാൻ: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖാംനഇയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യമല്ലെന്ന് ഖാംനഇയുടെ അടുത്ത സഹായി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഖാംനഇയെ കാണാൻ ട്രംപ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഖാംനഇയുടെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവായ മുഹ്സിൻ റെസായിയുടെ പ്രതികരണം. സമാധാന ചർച്ചകൾ ട്രംപ് സ്തംഭിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച റെസായി, ഉപരോധം നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
ജൂൺ 3 ന് ട്രംപ് ഖമേനിയെ കാണാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു, പരമോന്നത നേതാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. "എനിക്ക് കാണാൻ താൽപ്പര്യമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്," ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇറാന്റെ വിശ്വാസം നേടാൻ ട്രംപ് വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായതെന്നും റെസായി വിദേശമാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ, ഇറാന്റെ മരവിപ്പിച്ച 24 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ആസ്തികൾ യു.എസ് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കക്കാർക്ക് നിസ്സാരമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ച തുകയാണിത്. പക്ഷേ ഇറാന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ തുക. സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കുന്നതിന്റെയും അടയാളമായി ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നാവിക ഉപരോധം യുഎസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
സംഘർഷം തുടർന്നാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് യുദ്ധം നീളും. അമേരിക്കക്കാരുമായി കരാറിലും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, സംഘർഷം നീട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇറാന് ആശങ്കയില്ലെന്നും റെസായി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് യുദ്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും മേഖലയിലെ യു.എസ് താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും ഇറാന്റെ അടുത്ത നടപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"യുദ്ധവും നാവിക ഉപരോധവും തുടർന്നാൽ, ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും, ബാബ് അൽ-മന്ദബിലേക്കും, ചെങ്കടലിലേക്കും, മെഡിറ്ററേനിയനിലേക്കും വലിച്ചിഴയ്ക്കും, കൂടാതെ ഈ മറ്റ് അമേരിക്കൻ താവളങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് യുദ്ധത്തിന് മറ്റൊരു മാനം നൽകും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇറാനിൽ യു.എസും ഇസ്രായേലും സംയുക്ത ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഇ അടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഇറാൻ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ യു.എസ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നേരെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയതോടെ മേഖല കലുഷിതമായി. ഇറാൻ ഹുർമുസ് അടച്ചതോടെ ആഗോള ഊർജ വിപണിയും പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഏപ്രിൽ 8 ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ സമാധാന ധാരണയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇരുപക്ഷവും പാകിസ്താൻ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയെങ്കിലും ഇറാൻ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം ഒഴിവാക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള യു.എസ് നിർദേശം ഇറാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ചർച്ചകൾ ഏപ്രിലിൽ പാകിസ്താനിൽ നടന്നിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register