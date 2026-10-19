'ജയിൽശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയെ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു': ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

'ജയിൽശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയെ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു': ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: ജയിൽശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു അമേരിക്കയെ ഇറാനുമായി മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഗ്ചി. വാഷിങ്ടൺ വീണ്ടും സൈനിക നടപടിക്ക് മുതിരരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ അദ്ദേഹം, ഈ നീക്കം ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, നെതന്യാഹു ഇസ്രായേലിന്റെയും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെയും ഭാവി കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറാഗ്ചി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ‘കഴിഞ്ഞ തവണ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇറാൻ കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിച്ച് ഉയർന്നുവരികയാണ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സൂക്ഷിക്കുക, ഞങ്ങൾക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്,’ അറാഗ്ചി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒക്ടോബർ 27-ന് നടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ പ്രതികരണം. ഇറാനെതിരായ നീക്കങ്ങളിൽ നെതന്യാഹുവുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനത മറ്റൊരു നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറാനെതിരായ നടപടി അമേരിക്കക്ക് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ‘ഇസ്രായേലിൽ നെതന്യാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും തെറ്റായ നേതാവായി വന്നാൽ, അമേരിക്കക്ക് ഈ ജോലി സ്വയം ചെയ്യേണ്ടിവരും, എന്നാൽ എനിക്ക് അതിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല,’ ട്രംപ് തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തീവ്ര വലതുപക്ഷമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരിന്റെ തലവനായി 2022 അവസാനത്തോടെയാണ് നെതന്യാഹു അധികാരമേറ്റത്. നിലവിൽ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഗസ്സയിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയും നെതന്യാഹുവിനെതിരെ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ നെതന്യാഹുവിന്റെ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഏകോപനം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനെതിരായ പുതിയ സൈനിക നീക്കത്തിനുള്ള സാധ്യതയും ഇസ്രായേലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരേസമയം ചർച്ചയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മേഖലയിലെ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുമോയെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. നെതന്യാഹുവിന് ട്രംപ് നൽകുന്ന പിന്തുണയും ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി മുന്നറിയിപ്പും അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത നീക്കങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും. എന്നാൽ, അമേരിക്ക വീണ്ടും ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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