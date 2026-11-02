ഇറാൻ ആക്രമണം: യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം 15 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ; 274 കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു.text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാൻ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത യുദ്ധക്കളത്തിലെ നഷ്ടങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് 'ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ 20ലധികം യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 400ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നത്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്ന്, യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ആറ് മാസങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈനിക സാന്നിധ്യമുള്ള 24 താവളങ്ങളിലെ 274 നിർമ്മിതികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം നേരിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജോർദാനിലെ 'മുവാഫഖ് സാൽറ്റി എയർ ബേസ്'. അവിടെയുണ്ടായ ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും സൈനികരുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 19 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
വാഷിംഗ്ടൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'സെന്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസി'ന്റെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം, തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് മാത്രം 4 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം ചിലവ് വരും. കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഇതിന് പുറമെയാണ്. അതേസമയം, യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കുണ്ടായ ആകെ നാശനഷ്ടം 5 ബില്യൺ മുതൽ 15 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒക്ടോബർ 16 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തിന് ആകെ ചിലവായ 47.1 ബില്യൺ ഡോളറിന് പുറമെയാണിത്.