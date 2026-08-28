'ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാർ'; യുഎസുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ

'ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാർ'; യുഎസുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള സൈനിക-രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം ആറ് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് രാജ്യം ഇപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമാധികാരവും നിയമാനുസൃതമായ അവകാശങ്ങളും പൂർണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് തെഹ്റാൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.
മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തെയും ആഗോള എണ്ണവിപണിയെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും സൈനിക വെല്ലുവിളികളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സ്വന്തം നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഇറാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഭരണകൂടം ആവർത്തിച്ചു. അതേസമയം, പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലൂന്നിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും, എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള ഏത് കടന്നുകയറ്റത്തെയും ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഭരണനേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നുള്ള അനുകൂല സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലെ സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ഗതി നിർണയിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഇറാനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും സൈനിക ഭീഷണികളും മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകില്ലെന്നും, പകരം പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ സുരക്ഷയിലും പ്രതിരോധ ശേഷിയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവുമായി ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയത്തിന് രാജ്യം എപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണെന്നും അധികൃതർ ആവർത്തിച്ചു.
അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുമായി മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളും രംഗത്തുണ്ട്. യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും അടിയന്തരമായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും, പരസ്പര വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം സമാധാന നീക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register