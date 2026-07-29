ചൈനയിൽ നിന്ന് വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ ഇറാൻ? വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ബെയ്ജിങ്, പ്രതികരിക്കാതെ തെഹ്റാൻ

ചൈനയിൽ നിന്ന് വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ ഇറാൻ? വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ബെയ്ജിങ്, പ്രതികരിക്കാതെ തെഹ്റാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ചൈനീസ് നിർമിത ഷോൾഡർ-ഫയേർഡ് വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ (മാന്പാഡ്സ്) വാങ്ങാൻ ഇറാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഗഡു അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ ഇറാനിൽ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ഈ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 60 മുതൽ 70 ദശലക്ഷം ഡോളർ വരെ വിലമതിക്കുന്ന ഈ കരാർ, യു.എസുമായുള്ള സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഇറാൻ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ സംഭരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
ചൈനീസ് നിർമിത ക്യൂ.ഡബ്ല്യൂ-12, എഫ്.എൻ-16 മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 300 മുതൽ 400 വരെ മാന്പാഡ്സ് കൈമാറുന്നതാണ് ഈ കരാർ. ഹോങ്കോങ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ചോങ്ഖിങ് ബാവോഷാങ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്’ എന്ന കമ്പനിയാണ് ചൈനീസ് വിതരണക്കാരും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാർത്തയോട് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സമാധാനം നിലനിർത്താനാണ് ചൈന എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി നടന്ന കനത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ വലിയ തോതിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും, തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യം പുതിയ പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങൾ തേടുന്നത്.
അതേസമയം, ചൈനയിൽ നിന്ന് പാകിസ്താൻ വഴി കരമാർഗ്ഗമോ വ്യോമമാർഗ്ഗമോ ആയിരിക്കും ആയുധങ്ങൾ ഇറാനിൽ എത്തിക്കുകയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് പാകിസ്താൻ വഴി ഇറാനിലേക്ക് വ്യോമ പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങൾ കടത്തുന്നതായി പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തികച്ചും കെട്ടിച്ചമച്ചതും വ്യാജവുമാണെന്ന് പാകിസ്താൻ സൈനിക പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗമായ ഐ.എസ്.പി. ആർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചെറിയ സംഘങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതിനാൽ, ഇത്തരം പോർട്ടബിൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് ഏറെ നിർണ്ണായകമാണെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഉപരോധങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട്, തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പാദനത്തോടൊപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയും പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഈ പുതിയ കരാർ.
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