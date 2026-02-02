Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 9:58 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 9:59 PM IST

    റ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡി​നെ ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യതിൽ പ്രതിഷേധം; യൂറോപ്യന്‍ യൂനിയൻ അംബാസഡർമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇറാന്‍

    റ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡി​നെ ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യതിൽ പ്രതിഷേധം; യൂറോപ്യന്‍ യൂനിയൻ അംബാസഡർമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇറാന്‍
    ദു​ബൈ: പാ​രാ​മി​ലി​റ്റ​റി റ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡി​നെ ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ഇ​റാ​ന്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് റ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡി​നെ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. യു.​എ​സും കാ​ന​ഡ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ റ​വ​ല്യൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡി​നെ നേ​ര​ത്തേ ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:IranEuropean UnionIran Revolutionary Guard
    News Summary - Iran summons European Union ambassadors
