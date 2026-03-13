Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_right45 ഇറാനിയൻ നാവികരുടെ...
    World
    Posted On
    date_range 13 March 2026 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 11:04 PM IST

    45 ഇറാനിയൻ നാവികരുടെ മൃതദേഹം കൈമാറി ശ്രീലങ്ക​

    text_fields
    bookmark_border
    45 ഇറാനിയൻ നാവികരുടെ മൃതദേഹം കൈമാറി ശ്രീലങ്ക​
    cancel

    കൊ​ളം​ബോ: ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ തീ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച് യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ഇ​റാ​നി​യ​ൻ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 45 ​നാ​വി​ക​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ​ഇ​റാ​ൻ എം​ബ​സി​ക്കു കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ശ്രീ​ല​ങ്ക. മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ മാ​ർ​ച്ച് 11ന് ​ചീ​ഫ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് സ​മീ​റ ദോ​ൻ​ഗോ​ദ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​ടെ ഗ​ല്ലേ ഹാ​ർ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ക​രാ​പ്പി​റ്റി​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യും പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച 32 പേ​രെ​യും ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ മെ​ച്ച​െ​പ്പ​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​വി​ടെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​വ​രെ ചി​കി​ൽ​സ​ക്കു​ശേ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൊ​ഗ്ഗ​ല​യി​ലെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ​വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:srilankaIranbodysailors
    News Summary - Sri Lanka hands over bodies of 45 Iranian sailors
    X