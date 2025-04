ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്താനെയും സഹായിക്കാൻ തയാർ -ഇറാൻ

തെഹ്റാ​ൻ: പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ഷ​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ- പാ​ക് ബ​ന്ധം പ​ഴ​യ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സഹായിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ഇറാൻ. ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദി​ലെ​യും ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ഇതിനായി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഇറാൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ബാ​സ് അ​റഘ്​ച്ചി പറഞ്ഞു.

മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന്‍റെയും സ്ഥിരതയുടെയും പ്രാധാന്യം ഇറാൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്താനെയും "സഹോദര അയൽക്കാർ" എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.

India and Pakistan are brotherly neighbors of Iran, enjoying relations rooted in centuries-old cultural and civilizational ties. Like other neighbors, we consider them our foremost priority.



Tehran stands ready to use its good offices in Islamabad and New Delhi to forge greater… pic.twitter.com/5XsZnEPg2D