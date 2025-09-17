Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇസ്രായേലിന് ചാരപ്പണി:...
    World
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 10:31 PM IST

    ഇസ്രായേലിന് ചാരപ്പണി: ഒരാളെക്കൂടി ഇറാൻ തൂക്കിലേറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    Iran Nuclear deal
    cancel
    Listen to this Article

    തെ​ഹ്റാ​ൻ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി ചാ​ര​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളെ ഇ​റാ​നി​ൽ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റി. ഇ​റാ​നി​ലെ ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ബാ​ബ​ക് ഷ​ഹ്ബാ​സി​യാ​ണ് തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​റാ​ൻ- ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ചാ​ര​പ്പ​ണി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​റാ​നി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​ർ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വോ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​ക്ക് സ​ഹാ​യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ക​ത്ത​യ​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് ഷ​ഹ്ബാ​സി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഇ​റാ​ൻ റ​ഷ്യ​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ യു​ക്രെ​യ്നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന ക​ത്ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranIsraelSpy
    News Summary - Iran hangs another man for spying for Israel
    Similar News
    Next Story
    X