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    ‘ഞങ്ങൾ എണ്ണ വിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും വിൽക്കാനാകില്ല’: രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യയെ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാൻ

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    ‘ഞങ്ങൾ എണ്ണ വിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും വിൽക്കാനാകില്ല’: രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യയെ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാൻ
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    തെഹ്റാൻ: ഇറാനുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി എണ്ണ വിൽപ്പന തടഞ്ഞാൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ്. ഇറാന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാത്ത പക്ഷം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഖാലിബാഫിന്റെ പ്രസ്താവന.

    പൊതുചടങ്ങിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘അമേരിക്കയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. മുമ്പും ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, ഞങ്ങൾ എണ്ണ വിൽക്കാത്ത മേഖലയിൽ മറ്റാർക്കും എണ്ണ വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല,’ ഖാലിബാഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പഴയ അവകാശവാദങ്ങളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

    അതേസമയം, ട്രംപ് ഒരു 'വലിയ കള്ളനാണെന്ന്' ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് വക്താവ് ഹുസൈൻ മുഹയ്ബി ആരോപിച്ചു. ആണവായുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനാൽ അവർ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയാറാകണമെന്നും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനും യു.എസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഖാലിബാഫിന്റെയും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെയും പ്രതികരണങ്ങൾ.

    ഇതിനിടെ ഖത്തർ മാധ്യസ്ഥർ വഴി നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്ക് മേൽ യു.എസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മറുപടി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഗ്ചി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യു.എൻ പൊതുസഭയുടെ ഭാഗമായി ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് അറാഗ്ചി യു.എസ് പ്രത്യേക ദൂതന്മാരായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫ്, ജാരദ് കുഷ്‌നർ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

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    News Summary - Parliament speaker Ghalibaf warns no regional infrastructure will be safe if Iran’s security is not guaranteed'
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