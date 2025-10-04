Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇസ്രായേലിനുവേണ്ടി...
    World
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:12 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:12 PM IST

    ഇസ്രായേലിനുവേണ്ടി ആക്രമണം: 12 പേരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി ഇറാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്രായേലിനുവേണ്ടി ആക്രമണം: 12 പേരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി ഇറാൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ദുബൈ: ഇസ്രായേലിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന കേസിൽ തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആറുപേരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി ഇറാൻ. ജൂണിലെ 12 ദിവസം നീണ്ട ഇറാൻ- ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഈ വർഷം മാത്രം ആയിരത്തിലധികം വധശിക്ഷകളാണ് ഇറാൻ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. 2009ൽ സുന്നി പണ്ഡിതനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെയും ഇറാൻ വധിച്ചു. വധശിക്ഷക്ക് വിധേയരാക്കിയവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

    ഖുസെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പൊലീസിനും സുരക്ഷ സേനക്കുമെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയവരെയാണ് വധിച്ചതെന്ന് ഇറാൻ പറയുന്നു. സർക്കാറിന്റെ അവഗണ നേരിടുന്ന പ്രദേശമെന്നനിലയിൽ വിവിധ സംഘടനങ്ങൾ സർക്കാർവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുന്ന മേഖലയാണിത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranIsrael
    News Summary - Iran executes 6 death-row inmates it alleges carried out attacks on behalf of Israel
    Similar News
    Next Story
    X