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    World
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:45 PM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ

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    ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ
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    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് നേ​രെ വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 2.50നും ​തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 6.45നു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​രു പാ​ർ​പ്പി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ള​പാ​യ​മൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​റാ​ൻ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ആ​കാ​ശ​ത്തു​വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും, ഏ​താ​നും അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ച്ചാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ‘എ​ക്സ്’ ഹാ​ൻ​ഡി​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​തം വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​റാ​ന്റെ ഇ​ത്ത​രം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:IranIran-USBahrinIran aatck
    News Summary - Iran continues its attack on Bahrain
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