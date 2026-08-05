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    World
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 2:43 PM IST

    യുക്രെയ്ൻ മാപ്പുപറഞ്ഞു; ആക്രമണ പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കിയെന്ന് ഇറാൻ

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തെഹ്റാൻ: കിയവ് മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ യുക്രെയ്ന് നേരെ നടത്താനിരുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറാൻ പിൻവാങ്ങിയതായി ഉന്നത ഇറാനിയൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈയുടെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവായ മുഹ്‌സിൻ റെസായിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

    കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 25ന് കാസ്പിയൻ കടലിൽ വെച്ച് ഇറാനിയൻ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും കപ്പലിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിനെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഇറാൻ സൈന്യം പദ്ധതിയിടുകയും മൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിനായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് റെസായി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, യുക്രെയ്ൻ അധികൃതർ ഈ സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പദ്ധതി മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഇതിനിടയിൽ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ സുരക്ഷാ വിഷയത്തിലും റെസായി കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക പാതക്ക് പുറമെ മറ്റ് സമുദ്രപാതകൾയിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ നീക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, അനധികൃത പാതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു ശത്രു നാവിക കപ്പലിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, സമീപകാലത്ത് അമേരിക്കയുമായുണ്ടായ 17 ദിവസത്തെ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ യു.എസ് സൈനികർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടികൾ നൽകാൻ ഇറാനിയൻ സേനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, വാഷിങ്ടണിന്റെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

    യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇറാൻ എല്ലാ തയാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, കീവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായ 'മാപ്പ് പറച്ചിലിനെ' തുടർന്ന് ആ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചതായി ഉന്നത ഇറാനിയൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി. പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനേയിയുടെ മുതിർന്ന സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവായ മൊഹ്‌സെൻ റെസായിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉക്രൈനുമായുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്കിടെ ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം തുറന്നപറഞ്ഞത്.

    ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ യു.എസും ഇസ്രായേലും ഇറാനുമെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പാകിസ്താന്റെ മാധ്യസ്ഥതയിൽ സമാധാന കരാറിലെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ആ കരാർ തകരുകയും തുടർന്ന് വീണ്ടും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് യുക്രെയ്നുമായുള്ള പുതിയ നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധികളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പുറത്തുവരുന്നത്.

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    TAGS:ukraineCaspian SeaStrait of HormuzIran shipIran attack
    News Summary - കിയവിന്റെ മാപ്പ് പറച്ചിൽ| യുക്രെയ്നിൽ നടത്താനിരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതായി ഇറാൻ
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